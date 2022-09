“Saluto fascista di Romano La Russa conferma sua inadeguatezza, revocare l’incarico di assessore”: la richiesta in consiglio regionale (Di giovedì 22 settembre 2022) revocare l’incarico all’assessore Romano La Russa. Lo chiede il consigliere regionale del gruppo misto (ed ex 5 stelle) Luigi Piccirillo, componente della Commissione antimafia, attraverso un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. assessore regionale alla Sicurezza – in quota Fratelli d’Italia – dal 29 agosto scorso, La Russa (fratello minore del senatore Ignazio) è il protagonista del video, pubblicato da ilfattoquotidiano.it, dove si vede fare, insieme agli altri presenti, il Saluto Romano al funerale del militante di estrema destra Alberto Stabilini con tanto di risposta alla “chiamata del presente”. Un fatto che, per il consigliere Piccirillo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022)all’La. Lo chiede il consiglieredel gruppo misto (ed ex 5 stelle) Luigi Piccirillo, componente della Commissione antimafia, attraverso un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.alla Sicurezza – in quota Fratelli d’Italia – dal 29 agosto scorso, La(fratello minore del senatore Ignazio) è il protagonista del video, pubblicato da ilfattoquotidiano.it, dove si vede fare, insieme agli altri presenti, ilal funerale del militante di estrema destra Alberto Stabilini con tanto di risposta alla “chiamata del presente”. Un fatto che, per il consigliere Piccirillo, ...

sbonaccini : Non c’è rischio di fascismo. Ma il saluto di La Russa e’ fascista. Chi lo nega mente sapendo di mentire. E dovrebbe solo vergognarsi. - repubblica : Romano La Russa, l'assessore lombardo (fratello di Ignazio) fa il saluto fascista al funerale di un militante di es… - petergomezblog : Il saluto fascista dell’assessore Romano La Russa? Fdi lo spiega così: “Invitava i presenti ad astenersi dal farlo”… - 00650301 : RT @vfeltri: Ma come si fa a spacciare per fascista il saluto romano che ha un paio di millenni alle spalle? - klaud_io : RT @klaud_io: #Meloni ' Saluto fascista di Romano La Russa al funerale, aperta un’inchiesta a Milano ' ... 'ste faccette (nere) da skiaf… -