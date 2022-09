Per Attilio Romina Giucas Casella è un viscido vecchio bavoso (Di giovedì 22 settembre 2022) Il cast del Grande Fratello VIP 7 piace molto al pubblico che nella giornata di martedì ha regalato, a poche ore dalla prima puntata del reality, ascolti molto alti al canale 55 Mediaset Extra, dove il programma va in onda in diretta. A dimostrazione che è quello il vero punto di forza, non la prima serata. E bisogna dire che i vipponi nelle dirette stanno regalando soddisfazioni tra gaffe e rivelazioni, già a poche ore dalla prima puntata di questa settima edizione. E anche Attilio Romita, ex volto del TG1, è diventato subito protagonista, prima con le sue cattiverie contro la Royal Family e nelle ultime ore per per parole espresse sul conto di Giucas Casella che, come ricorderete, era uno dei concorrenti della passata edizione. Il giornalista, senza peli sulla lingua, parlando con i suoi nuovi amici e le sue nuove amiche nella casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 settembre 2022) Il cast del Grande Fratello VIP 7 piace molto al pubblico che nella giornata di martedì ha regalato, a poche ore dalla prima puntata del reality, ascolti molto alti al canale 55 Mediaset Extra, dove il programma va in onda in diretta. A dimostrazione che è quello il vero punto di forza, non la prima serata. E bisogna dire che i vipponi nelle dirette stanno regalando soddisfazioni tra gaffe e rivelazioni, già a poche ore dalla prima puntata di questa settima edizione. E ancheRomita, ex volto del TG1, è diventato subito protagonista, prima con le sue cattiverie contro la Royal Family e nelle ultime ore per per parole espresse sul conto diche, come ricorderete, era uno dei concorrenti della passata edizione. Il giornalista, senza peli sulla lingua, parlando con i suoi nuovi amici e le sue nuove amiche nella casa ...

