Msd, ok Ema vaccino antipneumococcico 15-valente in neonati e under 18 (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali Ema ha raccomandato l'approvazione del vaccino coniugato pneumococcico 15-valente (Vaxneuvance*) per l'immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia pneumococcica invasiva, della polmonite e dell'otite media acuta causata da Streptococcus pneumoniae in neonati, bambini e adolescenti da 6 settimane di vita ai 18 anni di età. Lo annuncia oggi, in una nota, l'azienda produttrice Msd (Merck & Co. negli Stati Uniti e Canada). Il vaccino coniugato pneumococcico 15-valente è attualmente autorizzato per l'uso nell'Unione Europea per gli individui di età pari o superiore a 18 anni. Sulla base del parere del Chmp, la Commissione europea aggiornerà le indicazioni dell'attuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali Ema ha raccomandato l'approvazione delconiugato pneumococcico 15-(Vaxneuvance*) per l'immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia pneumococcica invasiva, della polmonite e dell'otite media acuta causata da Streptococcus pneumoniae in, bambini e adolescenti da 6 settimane di vita ai 18 anni di età. Lo annuncia oggi, in una nota, l'azienda produttrice Msd (Merck & Co. negli Stati Uniti e Canada). Ilconiugato pneumococcico 15-è attualmente autorizzato per l'uso nell'Unione Europea per gli individui di età pari o superiore a 18 anni. Sulla base del parere del Chmp, la Commissione europea aggiornerà le indicazioni dell'attuale ...

salutegreen24 : (Adnkronos) - Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali Ema ha raccom… - retewebitalia : Msd, ok Ema vaccino antipneumococcico 15-valente in neonati e under 18 - #retewebitalia #news #oggi #italia… - lifestyleblogit : Msd, ok Ema vaccino antipneumococcico 15-valente in neonati e under 18 - - Adnkronos : Una decisione definitiva è prevista entro la fine dell'anno - italiaserait : Msd, ok Ema vaccino antipneumococcico 15-valente in neonati e under 18 -