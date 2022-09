MotoGP, Marc Marquez: “A Motegi metterò alla prova il mio fisico” (Di giovedì 22 settembre 2022) Marc Marquez ha espresso la propria opinione alla stampa alla vigilia del Gran Premio del Giappone, 16mo appuntamento del Motomondiale 2022. I protagonisti delle due ruote sono pronti per tornare a darsi battaglia in quel di Motegi, impianto che torna nel calendario dopo due stagioni d’assenza. Honda è determinata a ben figurare davanti al pubblico di casa con l’iberico che deve rifarsi dopo un negativo ritorno in quel di Aragon. Ricordiamo infatti il contatto al via con il francese Fabio Quartararo (Yamaha), out all’uscita di curva 3. L’ex campione del mondo ha rilasciato ai giornalisti: “Ad Aragon non è stato semplice, il week-end di una gara è molto differente da una serie di test. Per la prima volta metterò alla prova il mio ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022)ha espresso la propria opinionestampavigilia del Gran Premio del Giappone, 16mo appuntamento del Motomondiale 2022. I protagonisti delle due ruote sono pronti per tornare a darsi battaglia in quel di, impianto che torna nel calendario dopo due stagioni d’assenza. Honda è determinata a ben figurare davanti al pubblico di casa con l’iberico che deve rifarsi dopo un negativo ritorno in quel di Aragon. Ricordiamo infatti il contatto al via con il francese Fabio Quartararo (Yamaha), out all’uscita di curva 3. L’ex campione del mondo ha rilasciato ai giornalisti: “Ad Aragon non è stato semplice, il week-end di una gara è molto differente da una serie di test. Per la prima voltail mio ...

TraversoLunedi : Marc #Marquez mette in conto che il #JapaneseGP ???? possa rivelarsi per lui alquanto complicato, soprattutto dal pun… - FormulaPassion : #MotoGP: secondo #Stoner Marc #Marquez deve reinventarsi e nell'#AragonGP non l'ha fatto - _snookbiebs : RT @corsedimoto: MARC MARQUEZ torna sull'incidente di Aragon e riconosce: 'Mi dispiace per Fabio Quartararo, si sta giocando il Mondiale e… - _snookbiebs : Tra poco daranno la colpa a Marc Marquez pure se il pensionato esce fuori pista con la macchina ?? #MotoGP -