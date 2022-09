Mario Draghi all’Assemblea generale dell’Onu | il fact-checking delle sue dichiarazioni

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il 20 settembre, il presidente del Consiglioha tenuto un intervento alla settantasettesima AssembleaNazioni unite, a New York, negli Stati Uniti. Tra le altre cose,ha duramente criticato i referendum annunciati dal presidente russo Vladimir Putin per chiedere l’indipendenza di alcune zone occupate dell’Ucraina. Dall’economia all’energia, passando per i vaccini contro la Covid-19, abbiamo verificato seifatte dal presidente del Consiglio all’Onu. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 22 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i, divisi per politici e partiti. Il crollo del Pil russo «Il Fondo monetario internazionale ...