I consigli per vivere bene la vita di coppia e la sessualità a 50 anni

(Di giovedì 22 settembre 2022) Uno studio pubblicato su Sexual Medicine annovera il sesso in età matura tra quei fattori (attiva, relazioni sociali, sana alimentazione…) decisivi per il pienossere psicofisico. I partecipanti alla survey, più di 6mila uomini e donne, tra 50 e 89(età media 65), erano in buona parte sposati o conviventi. L’obiettivo era valutare il grado di godimento dellasulla base del fattore “attività sessuale”. I risultati hanno mostrato un punteggio maggiore tra coloro che avevano svolto una qualsiasi attività sessuale nei 12 mesi precedenti, rispetto a chi invece non era stato sessualmente attivo. Le donne intervistate hanno riferito di trarre maggior soddisfazione da baci, carezze e dall’intimità di, mentre gli uomini davano più rilevanza al rapporto sessuale. ...