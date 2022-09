Gf Vip 7, una concorrente fa coming out: “A me piacciono davvero le donne!” (Di giovedì 22 settembre 2022) Tra i protagonisti del Gf Vip 7 c’è sicuramente anche Ginevra Lamborghini, sorella della più celebre Elettra. Ginevra sin dal suo ingresso nella Casa ha attirato l’attenzione del pubblico, curioso di conoscere la sua storia e di sapere i reali motivi dietro il litigio con la sorella, con la quale non parla dal novembre del 2019. Proprio di questo Ginevra ha ampiamente parlato nei suoi primi giorni di reclusione nel loft di Cinecittà, raccontando di soffrire molto per questa situazione e ha spiegato di aver cercato più volte un chiarimento con Elettra, chiarimento che però non è ancora arrivato. Dopo essersi confidata con i suoi coinquilini del GF Vip 7 circa il rapporto con la sua famiglia, Ginevra ha deciso di raccontare qualcosa in più di sé e della sua vita sentimentale e ha fatto coming out, svelando di avere avuto due storie con due donne: A me piaceva e mi sono ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 settembre 2022) Tra i protagonisti del Gf Vip 7 c’è sicuramente anche Ginevra Lamborghini, sorella della più celebre Elettra. Ginevra sin dal suo ingresso nella Casa ha attirato l’attenzione del pubblico, curioso di conoscere la sua storia e di sapere i reali motivi dietro il litigio con la sorella, con la quale non parla dal novembre del 2019. Proprio di questo Ginevra ha ampiamente parlato nei suoi primi giorni di reclusione nel loft di Cinecittà, raccontando di soffrire molto per questa situazione e ha spiegato di aver cercato più volte un chiarimento con Elettra, chiarimento che però non è ancora arrivato. Dopo essersi confidata con i suoi coinquilini del GF Vip 7 circa il rapporto con la sua famiglia, Ginevra ha deciso di raccontare qualcosa in più di sé e della sua vita sentimentale e ha fattoout, svelando di avere avuto due storie con due donne: A me piaceva e mi sono ...

