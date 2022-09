Gazzetta: Inter, alcuni giocatori sono perplessi per l’alternanza in porta tra Onana e Handanovic (Di giovedì 22 settembre 2022) Finora l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha optato per l’alternanza tra i pali tra Onana e Handanovic, ma presto sarà chiamato a prendere una decisione, scrive la Gazzetta dello Sport. “Una scelta definitiva andrà fatta. È evidente che, in questo discorso, il tecnico sia stato – anzi, sia tuttora – giustamente attento anche alle dinamiche di spogliatoio. Handanovic è il capitano dell’Inter, non solo un portiere. E le frasi di Udine («Non sono io il problema, semmai posso essere una soluzione») sono state tanto pesanti quanto incisive”. La rosea aggiunge che alcuni giocatori dell’Inter hanno espresso la loro perplessità circa l’alternanza in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) Finora l’allenatore dell’, Simone Inzaghi, ha optato pertra i pali tra, ma presto sarà chiamato a prendere una decisione, scrive ladello Sport. “Una scelta definitiva andrà fatta. È evidente che, in questo discorso, il tecnico sia stato – anzi, sia tuttora – giustamente attento anche alle dinamiche di spogliatoio.è il capitano dell’, non solo un portiere. E le frasi di Udine («Nonio il problema, semmai posso essere una soluzione»)state tanto pesanti quanto incisive”. La rosea aggiunge chedell’hanno espresso la lorotà circain ...

