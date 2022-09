Galliani: “Inzaghi maniacale, tirava di piede e segnava di testa” (Di giovedì 22 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani, presente oggi al Festival dello Sport di Trento. Manifestazione organizzata dalla GdS. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate da Adriano, presente oggi al Festival dello Sport di Trento. Manifestazione organizzata dalla GdS.

PianetaMilan : #Galliani: “#Inzaghi maniacale, tirava di piede e segnava di testa” @acmilan #milan #acmilan #sempremilan - tuttointer24 : Inter, Galliani sul retroscena Donnarumma: “Stava per firmare con i nerazzurri, ma…” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - MilanLiveIT : #Galliani al Festival dello Sport ha parlato tanto di #Milan. Van Basten, Inzaghi, Donnarumma… Fondamentale il r… - AndreaInterNews : @InterIsMore La seconda mossa è l'intervento di Marotta in campo, stile Galliani a Marsiglia, per evitare il 3-0 a… - eleinad94 : Mi fa morire Galliani che ha appena esonerato l'allenatore dire che cambiare l'allenatore non serve a nulla. Cosa f… -