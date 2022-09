Conte sostiene che se il Pil è cresciuto è merito suo e non di Draghi (Di giovedì 22 settembre 2022) Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte continua il suo tour nel Sud Italia, dove i grillini rincorrono la rimonta e la partita delle elezioni sembra essere ancora aperta. Davanti a un arretramento della Lega, scende in campo Giorgia Meloni che domani sarà a Napoli e chiuderà la campagna a Bagnoli, luogo simbolo di promesse mancate. Nel Mezzogiorno pesano gli indecisi più che altrove. E c’è chi accusa Conte di puntare sui sussidi come il reddito di cittadinanza per raccogliere voti. In un’intervista alla Stampa, Conte dice che no, i Cinque Stelle non sono il partito dell’assistenzialismo, «anche se gli avversari provano a schiacciarci su questo cliché. Siamo una forza politica che persegue un’idea di sviluppo del Paese e al Contempo crede in un sistema di protezione sociale. Quella stessa protezione che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppecontinua il suo tour nel Sud Italia, dove i grillini rincorrono la rimonta e la partita delle elezioni sembra essere ancora aperta. Davanti a un arretramento della Lega, scende in campo Giorgia Meloni che domani sarà a Napoli e chiuderà la campagna a Bagnoli, luogo simbolo di promesse mancate. Nel Mezzogiorno pesano gli indecisi più che altrove. E c’è chi accusadi puntare sui sussidi come il reddito di cittadinanza per raccogliere voti. In un’intervista alla Stampa,dice che no, i Cinque Stelle non sono il partito dell’assistenzialismo, «anche se gli avversari provano a schiacciarci su questo cliché. Siamo una forza politica che persegue un’idea di sviluppo del Paese e almpo crede in un sistema di protezione sociale. Quella stessa protezione che ...

