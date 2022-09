Città Metropolitana di Firenze: Concorso per 1 Ingegnere (Di giovedì 22 settembre 2022) La Città Metropolitana di Firenze ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivo Tecnico con funzioni di Ingegnere Ambientale, area tecnica, per il Dipartimento Territoriale, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di ventiquattro mesi. Bando di Concorso E' indetta procedura selettiva per l'assunzione con contratto formazione e lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro mesi, di una unità di personale in categoria D, posizione economica D1, area tecnica, di istruttore direttivo tecnico con funzioni di Ingegnere ambientale presso il Dipartimento territoriale. Requisiti ed Invio della Domanda Il ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 22 settembre 2022) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivo Tecnico con funzioni diAmbientale, area tecnica, per il Dipartimento Territoriale, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di ventiquattro mesi. Bando diE' indetta procedura selettiva per l'assunzione con contratto formazione e lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro mesi, di una unità di personale in categoria D, posizione economica D1, area tecnica, di istruttore direttivo tecnico con funzioni diambientale presso il Dipartimento territoriale. Requisiti ed Invio della Domanda Il ...

