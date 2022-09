Bancomat, non commettete mai questa leggerezza: rischiate multe salatissime (Di giovedì 22 settembre 2022) Rifiutare il pagamento tramite carta di credito o Bancomat comporta una sanzione salata: cosa dice il decreto. Sempre più persone sono portate ad usare il Bancomat per effettuare i pagamenti, senza preoccuparsi di dover avere a disposizione i contanti. Il pagamento tramite carta di credito o Bancomat è senz’altro più comodo e immediato, ed è per questo che il governo ha deciso di incentivarlo con l’introduzione del POS obbligatorio per esercenti e commercianti. Il decreto n.34 del 2022, infatti, ha stabilito l’entrata in vigore di una norma che riguarda proprio esercenti e commercianti e fa riferimento al pagamento tramite Bancomat. Per farla breve, l’obbligo del POS per il pagamento elettronico – già presente dal 2014 – non può più essere aggirato, altrimenti si andrà incontro a sanzioni anche ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 settembre 2022) Rifiutare il pagamento tramite carta di credito ocomporta una sanzione salata: cosa dice il decreto. Sempre più persone sono portate ad usare ilper effettuare i pagamenti, senza preoccuparsi di dover avere a disposizione i contanti. Il pagamento tramite carta di credito oè senz’altro più comodo e immediato, ed è per questo che il governo ha deciso di incentivarlo con l’introduzione del POS obbligatorio per esercenti e commercianti. Il decreto n.34 del 2022, infatti, ha stabilito l’entrata in vigore di una norma che riguarda proprio esercenti e commercianti e fa riferimento al pagamento tramite. Per farla breve, l’obbligo del POS per il pagamento elettronico – già presente dal 2014 – non può più essere aggirato, altrimenti si andrà incontro a sanzioni anche ...

