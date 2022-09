Attilio Romita contro tutti: la censura non l’ha protetto, carriera in bilico (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex mezzobusto RAI Attilio Romita finisce tardivamente sotto la censura di Mediaset: gli spettatori l’hanno beccato con le mani sulla marmellata. Attilio Romita (fonte youtube)L’ex giornalista RAI Attilio Romita affronta nelle ultime ore le conseguenze di alcune frasi pronunciate con leggerezza all’interno della casa del “GF Vip”. Lo storico mezzobusto di RAI 1 ha compiuto il suo ingresso nel format durante la serata inaugurale del 19 settembre assieme ad un manipolo di compagni, e sin da subito è spiccato nel cast. Nonostante la presenza dei fascinosi Antonino Spinalbese e Luca Salatino, l’attempato condurre è stato il primo ad aggiudicarsi un bacio. Grazie ad uno scherzo organizzato dagli autori, Attilio Romita ha ... Leggi su specialmag (Di giovedì 22 settembre 2022) L’ex mezzobusto RAIfinisce tardivamente sotto ladi Mediaset: gli spettatorinno beccato con le mani sulla marmellata.(fonte youtube)L’ex giornalista RAIaffronta nelle ultime ore le conseguenze di alcune frasi pronunciate con leggerezza all’interno della casa del “GF Vip”. Lo storico mezzobusto di RAI 1 ha compiuto il suo ingresso nel format durante la serata inaugurale del 19 settembre assieme ad un manipolo di compagni, e sin da subito è spiccato nel cast. Nonostante la presenza dei fascinosi Antonino Spinalbese e Luca Salatino, l’attempato condurre è stato il primo ad aggiudicarsi un bacio. Grazie ad uno scherzo organizzato dagli autori,ha ...

