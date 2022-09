Ascoli Piceno, avvertite due forti scosse di terremoto a distanza di un minuto. Ingv: “Magnitudo di 4.1 e 3.6” (Di giovedì 22 settembre 2022) Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Piceno. Secondo una stima provvisoria dell’Ingv, la prima ha avuto una Magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4, la seconda fra 3.4 e 3.9. L’Ingv ha poi stabilizzato la rilevazione della Magnitudo a 4.1 per la prima scossa e 3,6 per la seconda. L’epicentro si trova a Folignano (Ascoli Piceno, a 24 km di profondità). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Duedisono state, la prima intorno alle 12:25, la seconda undopo, ad. Secondo una stima provvisoria dell’, la prima ha avuto unacompresa tra 3.9 e 4.4, la seconda fra 3.4 e 3.9. L’ha poi stabilizzato la rilevazione dellaa 4.1 per la prima scossa e 3,6 per la seconda. L’epicentro si trova a Folignano (, a 24 km di profondità). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

