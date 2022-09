Al via il 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Prende il via oggi la 62esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova ‘Sulla scia del futuro’. Ad aprire la kermesse sarà la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, in programma questa mattina alle 10,30 presso la Terrazza del Padiglione Blu, con lo spettacolare passaggio del Caio Duilio, cacciatorpediniere della Marina Militare e i saluti delle autorità aperti dal Sindaco di Genova Marco Bucci e chiusi dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Il Convegno Inaugurale ‘Industria nautica: crescere in Italia, conquistare il mondo’ traccia da Genova la rotta di eccellenza, innovazione e sostenibilità per il made in Italy di una industria, quella nautica, tra quelle che meglio ha reagito alle criticità internazionali. Dopo l’apertura di Carlo Bonomi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Prende il via oggi la 62esima edizione deldi‘Sulla scia del futuro’. Ad aprire la kermesse sarà la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, in programma questa mattina alle 10,30 presso la Terrazza del Padiglione Blu, con lo spettacolare passaggio del Caio Duilio, cacciatorpediniere della Marina Militare e i saluti delle autorità aperti dal Sindaco diMarco Bucci e chiusi dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Il Convegno Inaugurale ‘Industria nautica: crescere in Italia, conquistare il mondo’ traccia dala rotta di eccellenza, innovazione e sostenibilità per il made in Italy di una industria, quella nautica, tra quelle che meglio ha reagito alle criticità internazionali. Dopo l’apertura di Carlo Bonomi, ...

