Addio ad un passo: un top player pronto a salutare il Barcellona (Di giovedì 22 settembre 2022) Una vita intera trascorsa in quella cantera, imparando quei concetti tattici sin da bambino, vivendo quel club come un ideale prima ancora di una semplice squadra di calcio. Un rapporto non privo di addii, seppur in prestito, e che prestito, quello al Manchester United nel 2007-2008. Il tempo di sollevare una Champions e poi tornare, per sollevarne altre tre e vincere tanti altri trofei con la sua maglia, con la sua squadra e con la sua gente. Questa è la storia di Gerard Pique con il suo Barcellona. Gerard Pique BarcelonaStoria che potrebbe volgere al termine, proprio per volontà di chi lo ha sempre ammirato, coccolato e con cui ha vissuto e scritto le pagine più importanti della storia dei catalani, il suo attuale allenatore Xavi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, giornale da sempre attento alle vicende in casa blaugrana, il centrale campione del mondo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) Una vita intera trascorsa in quella cantera, imparando quei concetti tattici sin da bambino, vivendo quel club come un ideale prima ancora di una semplice squadra di calcio. Un rapporto non privo di addii, seppur in prestito, e che prestito, quello al Manchester United nel 2007-2008. Il tempo di sollevare una Champions e poi tornare, per sollevarne altre tre e vincere tanti altri trofei con la sua maglia, con la sua squadra e con la sua gente. Questa è la storia di Gerard Pique con il suo. Gerard Pique BarcelonaStoria che potrebbe volgere al termine, proprio per volontà di chi lo ha sempre ammirato, coccolato e con cui ha vissuto e scritto le pagine più importanti della storia dei catalani, il suo attuale allenatore Xavi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, giornale da sempre attento alle vicende in casa blaugrana, il centrale campione del mondo ...

WeAreTennisITA : L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo… - simone_anastasi : @sportmediaset Solo per informarvi che in Italia c’è un altro “Milan” che gioca in un’altra squadra con la maglia a… - lollomr76 : RT @WeAreTennisITA: L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo qui… - Aki27878581 : RT @WeAreTennisITA: L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo qui… - Hotaru_Tomoe78 : RT @WeAreTennisITA: L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo qui… -