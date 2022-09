“A volte ci piace” | separato da Wanda? La strana risposta di Icardi

(Di giovedì 22 settembre 2022) La coppia MauroNara ormai da anni è al centro del gossip calcistico, scatenando a più riprese l’interesse del pubblico sulla loro vita sentimentale. Nell’ultimo periodo si è parlato a lungo di una possibile crisi tra i due, con smentite che non sono mai arrivate.-separazione-Il nuovo attaccante del Galatasary, però, stanco delle voci, attraverso i propri canali social ha cercato di fare chiarezza sullo stato della relazione con sua moglie, nonché agente: “Mi è stato già chiesto mille, chiariamo subito.ha un impegno lavorativo che ha assunto in Argentina e tra pochi giorni tornerà a casa, perché sia ??a me che ai bambini manca molto. Ovviamente i programmi di gossip e di spettacolo vendono la loro bugia, siamo due personaggi ...

francois94160 : RT @francois94160: @pmcouteaux - francois94160 : @pmcouteaux - francois94160 : RT @francois94160: @Reichma95196002 - francois94160 : @Reichma95196002 - sonocupido_ : @car__forbes non mi piace bestemmiare, ma a volte anche io bestemmio il dio cattolico ...oggi me la sono presa con… -

OA Sport

A difendere la showgirl è intervenuto Charlie Gnocchi dicendo: 'anon hai la sensibilità di ... 'non miAntonella ma ha ragione', mentre un altro ha precisato 'a ha ragione!! Ma le nostre ...Non mipassare per bugiardo, io il messaggio l'ho mandato. Se non ricordo male l'ho mandato ... Con Alex mi son sentito un paio di, poi non ci siamo più visti come promesso. Mi sento con ... MotoGP, Aleix Espargaró: "Mi piace la pista, ma le condizioni sono da valutare. Me la giocherò fino alla fine" Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha avuto già da ridire sui comportamenti di Pamela Prati. Prima lite in arrivoL'agente Sabatino Durante, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione MSL Forza Napoli Sempre. «La più clamorosa ...