WhatsApp: non potrai più accedere, ecco quando (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci sono delle importanti novità riguardo questa applicazione di messaggistica istantanea oramai utilizzata da tutti noi. Sia in materia di privacy che di consenso, modelli che non supporteranno più gli aggiornamenti. La data è quella a partire dal prossimo primo ottobre, quando saranno sbloccate nuove funzionalità disponibili grazie agli aggiornamenti più recenti. Per alcuni modelli di telefoni sembra che non accedere all'applicazione risulterà difficile o impossibile. WhatsApp, non potrai piu? accedere, ecco quando(pixabay.com)Tra i tanti aggiornamenti c'è anche quella che riguarda i gruppi WhatsApp a tradimento, quando senza dare il consenso e senza nemmeno conoscere le persone ci ritroviamo all'interno di ...

