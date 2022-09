Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON UIL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE RIMANE ANCORA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA NOMENTANA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI MENTRE PER CANTIRI ATTIVI AUMENTANO LE AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA SEMPRE PER LAVORI STESSA SITUAZIONE PER CHI PROCEDE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO IN AUMENTO SULLA VIA CASSIA CON CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE COLOMBO E ...