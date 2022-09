Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2022 ORE 155.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA DISAGI SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI CHE CREANO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE UN INCIDENTE TRA PIU VEICOLI HA RICHIESTO LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE SIAMO ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER I MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI POI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA ALTA VELOCITA’ Roma FIRENZE SERVIZIO RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO A GALLESE IN DIREZIONE DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 155.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA DISAGI SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI CHE CREANO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE UN INCIDENTE TRA PIU VEICOLI HA RICHIESTO LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE SIAMO ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER I MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI POI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA ALTA VELOCITA’FIRENZE SERVIZIO RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO A GALLESE IN DIREZIONE DI ...

ciccia61 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Renato Zero al Circo Massimo con sei concerti. Il primo, questo venerdì: il piano trasporti https:… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla via Cola di Rienzo, tra piazza del Risorgimento e il lungotevere Prati - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Casal de' Pazzi, tra la Tiburtina e via delle Vigne Nuove - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Latina, tra l'Appia e via Cilicia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Nomentana, in particolare tra via Ettore Romagnoli e piazza Sempione -

