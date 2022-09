Uomini e Donne, Tina Cipollari distrugge Armando Incarnato: "Ma come ti sei conciato?", la reazione del cavaliere (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nella prima puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha letteralmente fatto a pezzetti Armando Incarnato. Ecco i motivi del suo attacco e la reazione del napoletano. La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne è cominciata col botto. Protagonista assoluta Gemma Galgani, che dopo un'estate trascorsa con Giovanni, lo ha liquidato in quanto in lei non è attualmente scattata alcuna scintilla. Spazio a nuove conoscenze ed è giunto per lei direttamente da Lugano un imprenditore francese che si è detto molto attratto dallo charme e la classe della donna. Tutti questi momenti sono stati ampiamente 'disturbati' dall'irriverente opinionista Tina Cipollari. Da anni la vamp critica l'atteggiamento ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nella prima puntata diha letteralmente fatto a pezzetti. Ecco i motivi del suo attacco e ladel napoletano. La prima puntata della nuova stagione diè cominciata col botto. Protagonista assoluta Gemma Galgani, che dopo un'estate trascorsa con Giovanni, lo ha liquidato in quanto in lei non è attualmente scattata alcuna scintilla. Spazio a nuove conoscenze ed è giunto per lei direttamente da Lugano un imprenditore francese che si è detto molto attratto dallo charme e la classe della donna. Tutti questi momenti sono stati ampiamente 'disturbati' dall'irriverente opinionista. Da anni la vamp critica l'atteggiamento ...

