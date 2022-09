“Uomini e Donne”, addio all’ex tronista: aveva soli 35 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morto a soli 35 anni un’ex volto di Uomini e Donne. Ad annunciarlo il suo amico Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore. L’uomo ha spiegato al sito Biccy che l’ex tronista si è tolto volontariamente la vita. Ne ha parlato poi anche il blogger Amedeo Venza su Instagram, confermando la notizia della morte del 35enne. “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”. Si chiamava Manuel Achille Vallicella il protagonista di Uomini e Donne che ha deciso di togliersi la vita. Manuel Vallicella soffriva per la perdita della madre L’uomo aveva perso la mamma nel ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morto a35un’ex volto di. Ad annunciarlo il suo amico Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore. L’uomo ha spiegato al sito Biccy che l’exsi è tolto volontariamente la vita. Ne ha parlato poi anche il blogger Amedeo Venza su Instagram, confermando la notizia della morte del 35enne. “Si è spento Manuel Vallicella, exdal cuore d’oro..solo 35! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”. Si chiamava Manuel Achille Vallicella il protagonista diche ha deciso di togliersi la vita. Manuel Vallicella soffriva per la perdita della madre L’uomoperso la mamma nel ...

