Ucraina, scambio 10 prigionieri stranieri tra Mosca e Kiev (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Il governo saudita ha annunciato uno scambio di dieci prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina grazie alla mediazione del principe ereditario Mohammed bin Salman. Nel gruppo ci sono cittadini americani, britannici, svedesi, croati e marocchini. “Le autorità saudite competenti li hanno ricevuti e trasferiti dalla Russia al Regno e stanno facilitando le procedure per il loro ritorno sicuro nei rispettivi Paesi”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri saudita. E la premier britannica Liz Truss ha confermato il rilascio di cinque connazionali prigionieri di guerra delle forze russe nell’est dell’Ucraina. In una nota ha scritto che la loro liberazione, grazie alla mediazione saudita, mette fine a “mesi di incertezza e sofferenza per loro e le loro famiglie. La Russia deve ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Il governo saudita ha annunciato unodi diecidi guerra tra Russia egrazie alla mediazione del principe ereditario Mohammed bin Salman. Nel gruppo ci sono cittadini americani, britannici, svedesi, croati e marocchini. “Le autorità saudite competenti li hanno ricevuti e trasferiti dalla Russia al Regno e stanno facilitando le procedure per il loro ritorno sicuro nei rispettivi Paesi”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri saudita. E la premier britannica Liz Truss ha confermato il rilascio di cinque connazionalidi guerra delle forze russe nell’est dell’. In una nota ha scritto che la loro liberazione, grazie alla mediazione saudita, mette fine a “mesi di incertezza e sofferenza per loro e le loro famiglie. La Russia deve ...

Bolpet : RT @agambella: 10 combattenti stranieri per l'Ucraina catturati dall'esercito russo sono stati rilasciati dalla Russia per uno scambio medi… - AnnalisaAntas : RT @agambella: 10 combattenti stranieri per l'Ucraina catturati dall'esercito russo sono stati rilasciati dalla Russia per uno scambio medi… - maola_varalli : RT @agambella: 10 combattenti stranieri per l'Ucraina catturati dall'esercito russo sono stati rilasciati dalla Russia per uno scambio medi… - SilvanoSalviato : RT @agambella: 10 combattenti stranieri per l'Ucraina catturati dall'esercito russo sono stati rilasciati dalla Russia per uno scambio medi… - aranciaverde : RT @agambella: 10 combattenti stranieri per l'Ucraina catturati dall'esercito russo sono stati rilasciati dalla Russia per uno scambio medi… -