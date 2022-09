Ucraina, Putin chiama alla mobilitazione. Cortei e proteste in molte città russe: oltre 70 fermi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una settantina di persone sono state fermate in manifestazioni contro la mobilitazione parziale in Russia che si sono svolte in diverse citta’ del Paese. Lo riferisce Ovd-Info, una ong che registra le attivita’ dell’opposizione e assiste legalmente i fermati. I raduni, ai quali partecipano in media alcune decine di persone, sono cominciate, per motivi di fuso orario, in alcune citta’ dell’Estremo oriente, e si sono estese alle regioni occidentali, compresa Mosca. Nella capitale sono segnalati finora due fermi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una settantina di persone sono state fermate in manifestazioni contro laparziale in Russia che si sono svolte in diverse citta’ del Paese. Lo riferisce Ovd-Info, una ong che registra le attivita’ dell’opposizione e assiste legalmente i fermati. I raduni, ai quali partecipano in media alcune decine di persone, sono cominciate, per motivi di fuso orario, in alcune citta’ dell’Estremo oriente, e si sono estese alle regioni occidentali, compresa Mosca. Nella capitale sono segnalati finora due. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

