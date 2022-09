Ucraina: Draghi, 'esito conflitto imprevedibile anche grazie a nostro aiuto militare' (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - "Il piano di Mosca era conquistare Kiev in poche settimane. I soldati ucraini hanno vanificato questa strategia e obbligato la Russia a un conflitto più lungo e logorante, grazie anche alla nostra assistenza militare. Nelle ultime settimane, un'eroica controffensiva ha permesso all'Ucraina di recuperare migliaia di chilometri quadrati di territorio a partire da Kharkiv, e costretto l'esercito russo a ripiegare. L'esito del conflitto resta ancora imprevedibile, ma Kiev sembra avere acquisito un vantaggio strategico importante”. Così il premier Mario Draghi nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - "Il piano di Mosca era conquistare Kiev in poche settimane. I soldati ucraini hanno vanificato questa strategia e obbligato la Russia a unpiù lungo e logorante,alla nostra assistenza. Nelle ultime settimane, un'eroica controffensiva ha permesso all'di recuperare migliaia di chilometri quadrati di territorio a partire da Kharkiv, e costretto l'esercito russo a ripiegare. L'delresta ancora, ma Kiev sembra avere acquisito un vantaggio strategico importante”. Così il premier Marionel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York.

