Tumori testa-collo | continua la ‘Make sense campaign’ per diagnosi precoce

(Adnkronos) – Dopo due edizioni in modalità digitale, a causa della pandemia da Covid-19, prosegue in presenza fino al 23 settembre la 'Make sense campaign', la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei Tumori del distretto testa-collo promossa, in Italia con il motto 'Hai la testa a posto?', dall'Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica (Aiocc). Sono oltre 120 i centri, tra realtà pubbliche e private, dislocati sull'intero territorio nazionale e coinvolti nell'organizzare le giornate di diagnosi precoce a porte aperte ad accesso libero, o su prenotazione, per sottolineare, con un'azione condivisa, l'importanza di una diagnosi

