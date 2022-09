(Di mercoledì 21 settembre 2022)docenti anno scolastico 2022/23: il docente che ha ricevuto unoe può ancora partecipare al completamento (quindi non tutti), denunciano una certa chiusura da parte dellenella modifica degli orari settimanali per consentire di accettare quelle ore rimaste libere. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze, “maledetto” spezzone: non riesco a completare perché le scuole non vogliono modificare l’orario -

Infoaut

... con amara ironia: le elezioni le vinceremmo tutte, se non fosse per questosuffragio ... Non avendo eletto Draghi presidente della Repubblica il caos (con tutte lenecessarie a ... La maledetta scuola del 'ritorno alla normalità