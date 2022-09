Sinodo | in Vaticano i disabili consegnano al Papa i frutti della sessione di ascolto

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Città del– Oggi, al termine dell’Udienza Generale (leggi qui), alcune persone contà hanno incontrato il Santo Padre e gli hanno presentato ipiù significativispecialedisinodale a cui hanno partecipato in questi mesi. Il Dicastero per i Laici la Famiglia e la Vita, in accordo con la Segreteria Generale del, lo scorso maggio ha invitato alcuni fedeli contà a partecipare attivamente al cammino sinodale portando il loro contributo attraverso un dialogo aperto con la Santa Sede. Si è trattato di persone provenienti dai cinque continenti in rappresentanza di conferenze episcopali ed associazioni internazionali che, in molti casi, avevano già partecipato alle consultazioni sinodali a livello ...

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Claire Marie ha scampato l'aborto e non ha mai saputo neanche lei il perché. Affetta da ... Famiglia e Vita, in accordo con la Segreteria Generale del Sinodo, all'...