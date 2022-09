Scuola, chi può e chi deve indossare le mascherine FfP2. Il caso dell’autosorveglianza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mitigazione degli effetti da Sars Cov 2: per l'anno scolastico 2022/23 il Ministero dell'istruzione ha inviato alle scuole un vademecum illustrativo delle linee operative fornite che riunisce in un unico documento di sintesi le indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. Il documento è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023, e le faq predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mitigazione degli effetti da Sars Cov 2: per l'anno scolastico 2022/23 il Ministero dell'istruzione ha inviato alle scuole un vademecum illustrativo delle linee operative fornite che riunisce in un unico documento di sintesi le indicazioni per le Istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. Il documento è presentato mediante slides illustrative che riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base da attuare, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2022 – 2023, e le faq predisposte sulla base delle richieste di chiarimenti presentate dalle istituzioni scolastiche L'articolo .

