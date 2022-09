Russell Crowe ospite a di Alice nella Città (Di mercoledì 21 settembre 2022) Russell Crowe sarà ospite della XX edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Russell Crowe farà anche un masterclass? L’attore sarà a Roma per ritirare il Premio Speciale in occasione del ventennale di Alice nella Città e partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico. Fabia Bettini e Gianluca Giannelli “Siamo particolarmente felici di poter premiare Russell Crowe in occasione del ventennale di Alice nella Città, un attore non solo molto amato, ma anche simbolicamente legato alla nostra Città, un grande ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 settembre 2022)saràdella XX edizione di, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma.farà anche un masterclass? L’attore sarà a Roma per ritirare il Premio Speciale in occasione del ventennale die partecipare a una masterclass aperta alle scuole di cinema e al pubblico. Fabia Bettini e Gianluca Giannelli “Siamo particolarmente felici di poter premiarein occasione del ventennale di, un attore non solo molto amato, ma anche simbolicamente legato alla nostra, un grande ...

UniMoviesBlog : #RoFF17 Alice nella città festeggia la 20ma edizione con un'ospite speciale: Russell Crowe - solocine : Russell Crowe premio speciale sarà ospite di Alice nella Città - CarryEyesCinema : RT @RBcasting: Russell Crowe a Roma per il ventennale di Alice nella Città. L'attore riceverà un Premio Speciale e parteciperà a una master… - arcafab : RT @RBcasting: Russell Crowe a Roma per il ventennale di Alice nella Città. L'attore riceverà un Premio Speciale e parteciperà a una master… - RBcasting : Russell Crowe a Roma per il ventennale di Alice nella Città. L'attore riceverà un Premio Speciale e parteciperà a u… -