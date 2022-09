Ronaldo: «Il mio percorso in Nazionale non è finito». Cr7 vuole giocare Euro 2024 a 39 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cristiano Ronaldo ha confermato il suo desiderio di continuare a giocare nella Nazionale portoghese anche dopo la Coppa del Mondo di quest’inverno e spera di partecipare a Euro 2024, quando avrà 39 anni. Lo scrive il Daily Mail, che riporta le sue dichiarazioni a margine di un evento a cui ha partecipato martedì sera: Cr7 ha ricevuto un riconoscimento al gala “Quinas de Ouro” in Portogallo. «Spero di far parte della Nazionale portoghese ancora per qualche anno. Mi sento ancora fortemente motivato, con ambizioni forti. Il mio percorso in Nazionale non è finito. Abbiamo molti giovani di qualità. Sarò alla Coppa del Mondo e voglio essere all’Europeo del 2024. Sono orgoglioso di ricevere ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cristianoha confermato il suo desiderio di continuare anellaportoghese anche dopo la Coppa del Mondo di quest’inverno e spera di partecipare a, quando avrà 39. Lo scrive il Daily Mail, che riporta le sue dichiarazioni a margine di un evento a cui ha partecipato martedì sera: Cr7 ha ricevuto un riconoscimento al gala “Quinas de Ouro” in Portogallo. «Spero di far parte dellaportoghese ancora per qualche anno. Mi sento ancora fortemente motivato, con ambizioni forti. Il mioinnon è. Abbiamo molti giovani di qualità. Sarò alla Coppa del Mondo e voglio essere all’peo del. Sono orgoglioso di ricevere ...

