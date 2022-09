Pnrr | Ferraris | è in marcia ma abbiamo rivisto i listini

(Di mercoledì 21 settembre 2022) "Ilè in, siamo in linea con gli obiettivi ma per metterlo in sicurezzadovuto rivedere i". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Luigi, incontrando i ...

ha sottolineato che "bisogna lavorare di concerto col governo per gestire la dinamica dei prezzi". Fs è la più grande stazione appaltante nell'ambito del. . 21 settembre 2022...anche la Presidente del Gruppo FS Nicoletta Giadross e l ' Amministratore Delegato Luigi, ... la questione ambientale, l ' avanzamento del, i progetti nell ' ambito del digitale e della ... (FERPRESS) – Roma, 21 SET – Nella giornata in cui l'AD del Gruppo FS Luigi Ferraris partecipa alla cerimonia di apertura di InnoTrans a Berlino, dove tutte le società del Gruppo sono rappresentate e i ...