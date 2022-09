Napoli | Meret convince tutti | pronto il rinnovo | Navas non fa più paura

anperillo : Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… - anperillo : Vittoria d’oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… - realvarriale : Fondamentale vittoria di @sscnapoli sul campo di @acmilan.1° tempo di sofferenza,ripresa perfetta. #Kvara fa ammoni… - sscalcionapoli1 : Repubblica – Alex Meret si sta ritrovando, presto potrebbe arrivare il rinnovo con il Napoli - FedericoDrugo : @simoneresiste Perché non riusciamo a capire che siamo tutti tifosi. Abbiamo divergenze di vedute, ma su una cosa c… -

commentsOvviamente anche nella classifica delle parate , nonostante l'eccellente avvio di stagione di, ilè agli ultimi posti. Vale lo stesso per il Milan ed è ovviamente il risultato di un'...Il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' si dice stupito dalle ultime notizie di giornata in merito al mercato del Napoli.Nando Orsi ha parlato di Alex Meret e del suo processo di crescita, di come il Napoli non avesse puntato su di lui e della sua personalità.