Milan, Kalulu: "Mi ispiro a Koulibaly, su Maldini…" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milan Kalulu- Il Milan sta svolgendo attività singola, con i pochi giocatori rimasti a Milanello, non chiamati dalle federazioni nazionali. Il Milan continua il suo ottimo periodo di forma e, nonostante la sconfitta di domenica contro il Napoli, uno dei protagonisti attuali dei Rossoneri è Pierre Kalulu. Il difensore Francese ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sua esperienza al Milan. Ecco di seguito, le parole dell'ex Lione: Su Maldini: "La cosa divertente è che sul momento le parti erano un po' invertite, visto che io cercavo di mantenere un certo distacco e lui di convincermi. Maldini mi ha convinto dicendomi che aveva piena fiducia in me, che avrei fatto parte della prima squadra, trovando spazio in funzione della mia ...

