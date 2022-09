LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia d’argento con un super terzetto al femminile, la Svizzera ci beffa per 3 secondi (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA Team Relay E QUANDO PARTE L’Italia 9.14 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, e con lei anche la prima parta della rassegna iridata. Domani sarà “giorno di riposo” prima di ripartire venerdì con tutte le prove in linea. Grazie per averci seguito nel racconto di questa Mixed Team Relay! Alla prossima! 9.11 Con questa vittoria la Svizzera ci sorpassa anche nel medagliere, aggiungendo all’argento di Küng e il bronzo di Reusser, questo oro che è la seconda medaglia per entrambi. Comanda sempre la Gran Bretagna con i due ori nelle gare junior. 9.08 Ripetiamo la nostra considerazione. L’argento è un risultato prestigioso e non va sottovalutato ma inevitabilmente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLAE QUANDO PARTE L’9.14 La nostrafinisce qui, e con lei anche la prima parta della rassegna iridata. Domani sarà “giorno di riposo” prima di ripartire venerdì con tutte le prove in linea. Grazie per averci seguito nel racconto di questa Mixed! Alla prossima! 9.11 Con questa vittoria laci sorpassa anche nel medagliere, aggiungendo all’argento di Küng e il bronzo di Reusser, questo oro che è la seconda medaglia per entrambi. Comanda sempre la Gran Bretagna con i due ori nelle gare junior. 9.08 Ripetiamo la nostra considerazione. L’argento è un risultato prestigioso e non va sottovalutato ma inevitabilmente ...

