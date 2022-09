Le varie versioni con cui Romano La Russa vuole smentire quello che si vede in un video (Di mercoledì 21 settembre 2022) Avete presente questo video di Romano La Russa, assessore alla regione Lombardia in quota Fratelli d’Italia, in cui saluta il defunto Alberto Stabilini, durante i suoi funerali il 19 settembre scorso? Sta facendo il giro del web e se ne sta parlando a proposito del dibattito sul simbolismo di estrema destra mai abbandonato da alcuni esponenti del partito di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni l’11 agosto: “La Destra italiana ha consegnato ormai da decenni il fascismo alla storia, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche” Romano La Russa assessore di FdI il 19 settembre https://t.co/EwLSVoz7pF — David Carretta (@davcarretta) September 21, 2022 Romano La Russa e le spiegazioni successive al video Ora, le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Avete presente questodiLa, assessore alla regione Lombardia in quota Fratelli d’Italia, in cui saluta il defunto Alberto Stabilini, durante i suoi funerali il 19 settembre scorso? Sta facendo il giro del web e se ne sta parlando a proposito del dibattito sul simbolismo di estrema destra mai abbandonato da alcuni esponenti del partito di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni l’11 agosto: “La Destra italiana ha consegnato ormai da decenni il fascismo alla storia, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche”Laassessore di FdI il 19 settembre https://t.co/EwLSVoz7pF — David Carretta (@davcarretta) September 21, 2022Lae le spiegazioni successive alOra, le ...

