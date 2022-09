JAG | la vera difficile missione degli avvocati in divisa tra finzione e realtà

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci siamo appassionati alle loro cause sul piccolo e grande schermo. Come dimenticare infatti pellicole da antologia come A Few Good Men (Codice d’onore nella versione Italiana), dove un ottimo Tom Cruise nei panni di un giovanissimo avvocato della Marina impegnato a guerreggiare in un aula di tribunale con un fanatico comandante dei Marines interpretato da un ipnotico InsideOver.