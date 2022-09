“Incresciosi episodi mi obbligano a intervenire ancora sulla tutela degli anziani in Rsa” Lettera del consigliere Piccirillo alla Moratti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Pubblichiamodi seguito ladelal vicepresidente lombardo Letiziasul caso delle Rsa blindate. Egregio Vice Presidente e Assessore al Welfare, mi permetto di riportareSua cortese attenzione,una volta, le segnalazioni di sdegno ricevute dai familiariospiti delle residenze sanitarie assistenziali cui vieneimpedito l’accesso libero all’interno delle strutture senza spiegazioni di sorta. A comprova, leggo anche l’articolo da poco pubblicato dal Fatto Quotidiano e l’appello di alcune delle Associazioni firmatarie per cui presentai, tempo addietro, anche la richiesta di audizione in Commissione Sanità. Come ebbi modo di scriverLe più volte, e riferirLe a voce ogni volta che prontamente mi ha ...