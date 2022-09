Incendi in Calabria, è 'Tolleranza zero': beccato un altro piromane grazie ai droni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un altro piromane colto sul fatto. A renderlo noto è direttamente il presidente della Regione Calabria , Roberto Occhiuto , che da tempo ha istituto un sistema "volante" (i droni) in grado di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 settembre 2022) Uncolto sul fatto. A renderlo noto è direttamente il presidente della Regione, Roberto Occhiuto , che da tempo ha istituto un sistema "volante" (i) in grado di ...

