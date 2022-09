Il governo Draghi lascia un record di occupati, ma il mercato del lavoro è ancora fragile (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il record c’è, ed è giusto sottolinearlo: per la prima volta il tasso di occupazione, ovvero la percentuale di italiani tra i 15 e i 64 anni che lavorano, ha superato la soglia del 60%. A metà 2022 è arrivato al 60,2%. Non era mai andato oltre il 59,1% dell’estate 2019 e il 58,7% di metà 2008, prima della tempesta della Grande Recessione. In valore assoluto i lavoratori sono 23 milioni e 150mila. In questo caso non vi è alcun record, sono 27 mila in meno di 3 anni fa, a testimonianza del calo demografico che comincia a farsi sentire. Significa, comunque, che entriamo in questa nuova crisi provocata dai prezzi dell’energia, una crisi così simile e così diversa dalle altre, avendo dalla nostra un elemento di forza. Dati IstatNon ci sono mai stati così pochi inattivi, 12 milioni e 815 mila, in valore percentuale il 34,4%, all’incirca come nel 2019. A ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilc’è, ed è giusto sottolinearlo: per la prima volta il tasso di occupazione, ovvero la percentuale di italiani tra i 15 e i 64 anni che lavorano, ha superato la soglia del 60%. A metà 2022 è arrivato al 60,2%. Non era mai andato oltre il 59,1% dell’estate 2019 e il 58,7% di metà 2008, prima della tempesta della Grande Recessione. In valore assoluto i lavoratori sono 23 milioni e 150mila. In questo caso non vi è alcun, sono 27 mila in meno di 3 anni fa, a testimonianza del calo demografico che comincia a farsi sentire. Significa, comunque, che entriamo in questa nuova crisi provocata dai prezzi dell’energia, una crisi così simile e così diversa dalle altre, avendo dalla nostra un elemento di forza. Dati IstatNon ci sono mai stati così pochi inattivi, 12 milioni e 815 mila, in valore percentuale il 34,4%, all’incirca come nel 2019. A ...

elio_vito : Draghi è stato giustamente premiato a New York come statista dell’anno. Un prestigioso riconoscimento che deve suon… - Mov5Stelle : “Chiudi tutto”. “Apri tutto”. “Putin? Uno dei migliori uomini di governo che ci siano sulla faccia della Terra”. I… - CarloCalenda : Ora a prescindere che Draghi l’ha fatto cadere anche Berlusconi. Io credo che l’andamento di Forza Italia gli stia… - corradomarinell : RT @corradomarinell: @MarcoStac Sono d'accordo. Il secondo governo #Conte è stato un ottimo governo. Ricordo #Conte in maniche di camicia c… - corradomarinell : @MarcoStac Sono d'accordo. Il secondo governo #Conte è stato un ottimo governo. Ricordo #Conte in maniche di camici… -