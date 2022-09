Il foreign fighter italiano Benjamin Galli ucciso in Ucraina (Di mercoledì 21 settembre 2022) In piena controffensiva Ucraina nella regione di Kharkiv, ha perso la vita il primo «foreign fighter» italiano impegnato a combattere con gli ucraini. Benjamin Giorgio Galli, 27enne figlio di padre L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 settembre 2022) In piena controffensivanella regione di Kharkiv, ha perso la vita il primo «impegnato a combattere con gli ucraini.Giorgio, 27enne figlio di padre L'articolo proviene da il manifesto.

