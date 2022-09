FIFA 23 Rilascio Web App FUT | Live Update 21 Settembre

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Quando sarà disponibile la nuova Web App? E’ la domanda che quasi tutti i fan della serie si stanno ponendo nelle ultime ore. Nella giornata di oggi EA Sports rilascerà la Web App della popolare modalità23 Ultimate Team. Stando a quanto è stato comunicato dalla software house canadese la release della Web App è fissata per le ore 19:00, mentre per la Companion App bisogerà attendere altre 24 ore circa. Vi invitiamo a consultare anche le linee guida per poter usufruire dell’accesso anticipato alla Web App e per poter accedere all’area mercato prima della release di23 prevista per il 30. Vi informiamo anche che EA Sports dovrebbe annunciare anche il TOTW 1 che sarà disponibile nei pacchetti a partire dalle 19:00 di questa sera. Nell’attesa che la nuova Web App ritorni on-line potete anche consultare la guida ...

Al momento del, questa sarà l'unica versione di PS5 a restare in commercio. UNO SCENARIO ...Notizie Relazionate PlayStation 5 Rumor Sony Articolo PS5 allo State of Play in bundle con23: ...EA promette inoltre test continui e ilimmediato di patch in caso di vulnerabilità . Un ...23 per PlayStation 5 su AmazonInsieme a IL SANTU andiamo alla scoperta di alcune squadre STARTER, BUGGATE, ECONOMICHE per iniziare al meglio su FUT 23!E' ufficiale: gli iscritti al servizio in abbonamento EA Play avranno una prova di accesso anticipato di 10 ore del nuovo gioco FIFA 23 a partire dal 27 settembre, tre giorni prima del rilascio uffici ...