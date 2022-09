Federer | l' addio del guerriero | ' Tutti devono smettere | ma quando tocca a te'

(Di mercoledì 21 settembre 2022) "Rogeron the way to press conference". Rogersta arrivando in conferenza. Cala un silenzio irreale nella sala conferenze della O2 Arena dove The King entra per l'ultima conferenza ...

WeAreTennisITA : L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo… - iltirreno : L'ultimo show del re del tennis - carloarbini51 : RT @WeAreTennisITA: L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo qui… - TennisWorldit : 'Sarebbe la cosa più bella': Federer, con Nadal il doppio d'addio in Laver Cup: Roger Federer si è presentato in co… - GimmiFilippi : RT @WeAreTennisITA: L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo qui… -

"Rogeron the way to press conference". Rogersta arrivando in conferenza. Cala un silenzio irreale nella sala conferenze della O2 Arena dove The King entra per l'ultima conferenza stampa da giocatore professionista della carriera. Arriva ..."Ho smesso di credere di poter continuare a giocare dopo una serie di infortuni ". Eccola qui la ragione principale che ha portato Rogerad annunciare il suoal tennis, dopo una carriera irripetibile che lo ha portato per anni nell'Olimpo del tenni - , A spiegarlo è lo stesso 41enne campione svizzero in una intervista ...Tennis | Extra, Featured | LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FEDERER (CLICCA QUI) L’ultimo singolare è quello che ha già giocato, più di un anno fa, nei quarti di finale di ...Il campione svizzero giocherà alla Laver Cup a Londra - in doppio, forse con Nadal - la sua ultima partita prima del ritiro: "In estate ho capito ...