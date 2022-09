Ex Milan – Lentini | “Kvaratskhelia? Caratteristiche simili alle mie”

Commenta per primo L'ex ala di Torino e, Gigisi rivede nel georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia : 'Ammetto che effettivamente in lui rivedo caratteristiche molto simili alle mie - ha dichiarato alla Gazzetta dello ...L'ex calciatore die Torino ha parlato di Kvaratskhelia alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola. 'Kvaratskhelia In lui rivedo caratteristiche molto simili alle mie, soprattutto nella progressione e nella forza ...Quotidiani sportivi concentrati sul momento complicato per la Juventus, in crisi di risultati, con ampio spazio dedicato anche alle romane e alle milanesi, oltre agli impegni della Nazionale. Il "Cor ...L'ex ala di Torino e Milan, Gigi Lentini si rivede nel georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia: "Ammetto che effettivamente in lui rivedo caratteristiche molto simili alle mie - ha dichiarato alla ...