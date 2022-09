Elezioni | ufficio stampa Prodi | ' sì a discussione corale ma deleterio assalto a Letta dopo voto'

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Il senso delle parole di Romano, intervistato questa sera a Otto e Mezzo, è chiarissimo nel contesto e identico a quanto da sempre dichiarato dal Presidente. L'al segretario,le, sarebbe inutile e. Ciò che serve ad un partito è ritrovarsi, in unae che coinvolga decine di migliaia di persone. E l'unico partito che oggi ha una struttura tale per poter fare questo, è il Partito democratico". Così una nota dell'di Romano

fanpage : 'Sono stata molestata da un senatore nel suo ufficio' Una donna ha denunciato a Fanpage di essere stata abusata se… - ComunediSchio : ??Per le elezioni politiche del 25.09, l'ufficio elettorale rimarrà aperto, per il rilascio delle tessere elettoral… - horottoilvetro : @christiank79 Puoi rifarla anche il girono stesso delle elezioni. I comuni con l’apposito ufficio sono aperti. - jxgiuliano : RT @AstrazenekaP: Una indiscrezione sull'ufficio di Salvini dopo le elezioni. - lucadelau : RT @AlfonsoCelotto: Bollettino delle elezioni - giorno 60 (-4 al voto) Che fare se abbiamo perso o completato la tessera elettorale? Bis… -

... la presunta interferenza nellepresidenziali del 2020 e il trattamento di documenti ... A gennaio l'della procuratrice James aveva affermato di aver trovato prove 'significative' che ..."Se parlo crolla tutto: non importa chi vince o perde le, si torna a votare a Natale". L'... il sodalizio era ormai 'consolidato' , ma non c'è stato bisogno di perquisire l'di Ranaldi ...Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Il senso delle parole di Romano Prodi, intervistato questa sera a Otto e Mezzo, è chiarissimo nel contesto e identico a quanto da sempre dichiarato dal Presidente Prodi. L ...Per la prima volta dai 18 anni si potrà votare anche per l'elezione del Senato Sono 88mila 659 gli elettori (46 mila 433 femmine, 42 mila 226 maschi) chiamati alle urne domenica 25 settembre per rinno ...