Elezioni | Rossomando Pd | ' da Salvini su auto conservatorismo inutile e dannoso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui l'amministratore delegato di Stellantis Tavares, incontrando le istituzioni torinesi e i sindacati, annuncia di voler fare di Mirafori l'hub europeo del gruppo per l'elettrico e il riciclo,viene a Torino per scagliarsi contro l'elettrica, proponendo un referendum contro lo stop stabilito a livello europeo alla vendita dialimentate a benzina e diesel dal 2035, tra 13 anni". Così la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna. "È una destra vecchia, che non sa cogliere le opportunità del futuro, che non riesce a capire che la competizione con mercati come la Cina, per dirla con, si fa con l'innovazione e non sulla conservazione. È una destra che non riesce a fare 1+1 tra innovazione ...