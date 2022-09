“Devo andare via”. Appena entrata ed è già fuga dal GF Vip: chi è la concorrente (Di mercoledì 21 settembre 2022) Patrizia Rossetti via dal GF Vip 7. La notizia è arrivata dalla stessa concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste la cantante Orietta Berti e Sonia Bruganelli, al suo secondo anno nello studio di Cinecittà. In una chiacchierata con alcuni compagni di avventura, il volto di Rete 4 ha spiegato il motivo per cui dovrà abbandonare la casa. “Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi”, ha raccontato Patrizia Rossetti. “Mi ha tradita con quella della tv”. GF Vip7, la rivelazione choc della concorrente sul suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Patrizia Rossetti via dal GF Vip 7. La notizia è arrivata dalla stessadel reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste la cantante Orietta Berti e Sonia Bruganelli, al suo secondo anno nello studio di Cinecittà. In una chiacchierata con alcuni compagni di avventura, il volto di Rete 4 ha spiegato il motivo per cui dovrà abbandonare la casa. “Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi”, ha raccontato Patrizia Rossetti. “Mi ha tradita con quella della tv”. GF Vip7, la rivelazione choc dellasul suo ...

