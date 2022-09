Cormano | lavoratore in nero e alimenti mal conservati | multe a bar e pizzeria

(Di mercoledì 21 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unin, pasta e pesce scaduti: maxia due ristoranti di. I carabinieri della locale stazione insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Milano, il nucleo antisofisticazione e sanità di Milano, e il nucleo radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno effettuato controlli in alcune attività commerciali di. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

L'operazione, condotta da militari, Nas e ispettorato del lavoro, si è concentrata in bar e ristoranti: 10mila euro di sanzioni e un dipendente in nero ...15 chili di pasta fresca e pesce scaduti sono costati 2mila euro di multa. L'accaduto nei giorni scorsi in una pizzeria di Cormano, hinterland nord di Milano. La maxi sanzione è scattata durante una s ...