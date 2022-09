Bergomi | «Milan e Napoli avanti per lo scudetto | ma neanche loro sono tagliati fuori»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo Zio Beppeha rilasciato una intervista al Corriere della sera dove si è espresso sul potenziale mostrato dai club in campionato. Le dichiarazioni Il pensiero disul campionato italiano dopo le prime giornate: SERIE A APERTA – «É ancora lunghissima.hanno qualcosa in più oggettivamente. Le vedo favorite ma a settembre nessuno è tagliatodalla corsa. Nemmeno la Juve». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan News

e Napoli hanno qualcosa in più oggettivamente. Le vedo favorite ma a settembre nessuno è tagliato fuori dalla corsa. Nemmeno la Juve", ha concluso. Falsa partenza per l'Inter in campionato, ko anche con l'Udinese dopi le sconfitte con Lazio e Milan. Pesa nell'undici di Inzaghi - nel mirino della critica - anche l'addio ai nerazzurri di Ivan Perisic. In merito alla corsa scudetto, l'ex difensore Giuseppe Bergomi ha rilasciato queste parole ai microfoni del Corriere della Sera: "E' ancora lunghissima. Milan e Napoli hanno qualcosa in più oggettivamente."