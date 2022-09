Athena | il film | la rivolta giovanile esplode su Netflix - Magazine - quotidiano net

YolBlog : ATHENA - su Netflix l'epica senza tempo della tragedia e del caos il film di Romain Gavras -

Ilracconta la ribellione della periferia povera di una città francese e ha diviso la critica alla Mostra del cinema di Venezia: esce in streaming il 23 ...- dal 23 settembre Dopo essere stato in concorso a Venezia, arriva direttamente su Netflix ildi Romain Gavras in cui esplode la ribellione in un quartiere periferico parigino. Lou - dal ... Athena, il film: la rivolta giovanile esplode su Netflix Il film racconta la ribellione della periferia povera di una città francese e ha diviso la critica alla Mostra del cinema di Venezia: esce in streaming il 23 settembre ...Netflix: per questa settimana la piattaforma non ha rivali. Tra film e serie tv il colosso ne ha per tutte le età.